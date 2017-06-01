Публичка обсуждает мировое соглашение с уволенным библиографом Шумиловой

Российская национальная библиотека обсуждает мировое соглашение с уволенным библиографом Татьяной Шумиловой. Об этом 1 июня адвокат Шумиловой Анна Сунгурова сообщила на заседании Смольнинского районного суда.

"Просим перенести заседание в связи с тем, что идет обсуждение мирового соглашения", – цитирует адвоката журналист "Фонтанки".

Сунгурова подчеркнула, что подготовка документа может занять около недели.

Представитель РНБ Михаил Иванов поддержал ходатайство, добавив в комментарии "Фонтанке", что соглашение находится "в первичной стадии обсуждения". Не исключены любые варианты, в том числе восстановление Шумиловой на работе.

Напомним, Татьяну Шумилову уволили в феврале 2017 года из Российской национальной библиотеки на фоне конфликта по поводу возможного слияния РНБ и московской Ленинки (Российской государственной библиотеки). С такой идеей выступил новый директор РНБ, бывший директор РГБ Александр Вислый.

Библиограф лишилась работы после того, как публично раскритиковала действия руководства. Впрочем, формальным поводом для увольнения стал прогул. Александр Вислый 2 мая должен был явиться в суд в качестве свидетеля, но не присутствовал на заседании из-за отпуска. Его вызвали повторно 23 мая, но он вновь не явился из-за командировки в Москву.