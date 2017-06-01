Прокуратура Чечни потребовала заблокировать доступ к сайтам с карикатурами Charlie Hebdo

Прокуратура Шалинского района Чечни потребовала заблокировать доступ к сайтам, на которых размещаются рисунки и карикатуры французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, которые преследуют «цель оскорбить религиозные чувства верующих». Об этом сообщается на сайте прокуратуры 1 июня.

С таким требованием прокуратура Чечни обратилась в Ленинский районный суд Грозного. По мнению прокуратуры Чечни, «рисунки и карикатуры» оскорбляют чувства верующих и могут «служить предпосылкой к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды».

Какие именно сайты прокуратура потребовала заблокировать, не уточняется. В чеченском управлении Роскомнадзора РБК сообщили, что сайты с публикациями карикатур Charlie Hebdo могут быть внесены в реестр запрещенных, если будет принято соответствующее решение суда.

В апреле Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на преследования геев в Чечне. На рисунке, в частности, изображался мужчина, похожий на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Впервые о массовых задержаниях и убийствах геев в Чечне в начале апреля сообщила «Новая газета». Изданию было известно как минимум о трех жертвах. Позднее «Новая» опубликовала расследование, в котором рассказывалось о существовании в Чечне секретной тюрьмы для геев. О второй такой тюрьме узнало «Радио Свобода». В конце мая правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорилось, что при издевательствах над задержанными геями в этих тюрьмах присутствовал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Он сам назвал доклад HRW «дешевой клеветой».