Путин допустил приход войск США при передаче Курильских островов Японии
Президент Владимир Путин высказал мнение, что США могут разместить на Южных Курилах свои базы, если острова перейдут Японии. Об этом он сказал 1 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского экономического форума, передает РБК.
«Это вытекает из договора (между США и Японией. — Прим. ред.), из подписанных протоколов», — пояснил глава государства. «Нам их не показывают, но мы в целом знаем их содержание. Я сейчас не буду детализировать, хотя эти детали мне известны», — добавил он.
Путин также подчеркнул, что усиление военного присутствия на Дальнем Востоке не является инициативой России. По его словам, базы НАТО приближаются к западным границам России, и наращиваются их военные силы. «Мы соответствующим образом реагируем», — пояснил он.
Российский лидер добавил, что «то же самое происходит и на Востоке». По его словам, «создаются элементы системы ПРО». «Это разрушает стратегический баланс в мире», — уверен он.
О планах России в 2017 году разместить на Курильских островах военную дивизию рассказал Шойгу в середине февраля. Он также заявил, что еще три дивизии Москва намерена разместить на западе и юго-западе России.
Источник: РБК