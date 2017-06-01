Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал до 8 июня еще одного фигуранта по коррупционному делу полковника МВД России Дмитрия Захарченко — Виктора Клуженкова. Об этом сообщает «Интерфакс» 1 июня из зала суда.

Согласно оглашенным судьей материалам дела, Клуженкову предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33 УК РФ (виды соучастников преступления) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (пособничество в посредничестве при получении взятки). Клуженков заявил в суде, что отрицает свою вину. «Я никого не знаю — ни [Алексея] Лаушкина, ни [Дмитрия] Сенина». По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, Клуженков «мог работать водителем в семье Сенина».

Алексей Лаушкин, бывший генерал МВД и Росгвардии, проходит по делу Захарченко как возможный фигурант. Дмитрий Сенин — полковник ФСБ и шурин Захарченко. В мае 2017 года он был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в дезертирстве (ч.1 ст. 338 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как Сенин самовольно покинул службу. По версии следствия, Лаушкин и Сенин были посредниками при передаче Захарченко взяток от ресторатора Меди Дусса.