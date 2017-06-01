Нам нужна одна "Победа": Появится ли в России новый лоуксотер?

01.06.2017 14:19

В России может появиться еще один лоукостер. Напомним, сейчас авиаперевозками в наиболее дешевом лоукост-сегменте занимается только одна отечественная компания "Победа". Появится ли у нее конкурент, и как его появление скажется на стоимости авиаперелетов из Петербурга, узнали в эфире [Фонтанки.Офис].

На связи со студией интернет-канала [Фонтанка.Офис] ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов и его коллега, научный сотрудник ВШЭ Андрей Крамаренко, который ранее работал в низкобюджетной авиакомпании "Sky Express" рассуждают о будущем лоукостеров в России, а также о перспективах новой компании-перевозчика на российском рынке:

Также о новом лоукостере читайте на "Фонтанке" в материале "Новый лоукостер ждут в Пулково".

Аудиоподкаст эфира: