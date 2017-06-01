На Косыгина сделают временную «выделенку», а Наставников частично закроют
Летом в Красногвардейском районе меняется схема организации движения, сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга 1 июня.
Так, из-за ремонта трамвайных путей с 3 июня на проспекте Косыгина организуют временную «выделенку» для общественного транспорта – движение будет ограничено. С этого же дня закроют участок проспекта Наставников от Хасанской до Косыгина.
Ограничения продлятся до августа. Подробнее читайте на «Водителе Петербурга».