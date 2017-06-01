При получении визы в США будут спрашивать об аккаунтах в соцсетях

Власти США утвердили приложение к анкете для соискателей въездных виз, в котором, в числе прочих, есть вопрос об аккаунтах в соцсетях, сообщает Reuters 1 июня.

Приложение утверждено ад­ми­нист­ра­тив­но-бюд­жет­ным управлением администрации президента США 23 мая. Срок его действия — до 30 ноября 2017 года.

Кроме аккаунтов в соцсетях, использовавшихся за последние пять лет, в приложении (образец на сайте посольства США в Турции), соискателя визы могут спросить номера всех ранее выданных заграничных паспортов, а также их подробную биографию за 15 лет, включая данные о трудоустройстве и поездках в разные страны мира.

Решение о заполнении приложения принимает сотрудник консульского отдела посольства на свое усмотрение. Дополнительные вопросы могут быть заданы в том случае, если такая информация «нужна для подтверждения личности или для проведения тщательной проверки в интересах национальной безопасности», пояснил Госдепартамент.

Соискатель визы не обязан отвечать на все вопросы в приложении к анкете, однако, как указывается в документе, отказ от предоставления информации может замедлить процесс рассмотрения визового заявления или привести к отказу в визе.