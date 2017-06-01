Голикова рассказала о признании кабмином трети госпрограмм неэффективными

Правительство России признало неэффективными порядка трети государственных программ, заявила 1 июня в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты Татьяна Голикова, передает РБК.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся», — сообщила она, уточнив, что «треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим» кабмином «признаны неэффективными».

В данном случае, как добавила Голикова, по ее мнению, нужно переходить «на другие, более прозрачные и понятные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств».

По словам главы Счетной палаты, многие существующие госпрограммы — довольно громоздкие и не решают задач, которые сегодня стоят перед страной.