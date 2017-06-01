Роскомнадзор: Закон о мессенджерах не дублирует пакет Яровой

Внесенный в Госдуму законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров, не дублирует требования пакета антитеррористических законов, внесенного в 2016 году Ириной Яровой. Но он также направлен на борьбу с терроризмом. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума 1 июня заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает РБК.

Закон Яровой требует хранить информацию, тогда как инициатива о мессенджерах — прямого действия, то есть может применяться в судах без ссылок на другие документы. Она нужна для того, чтобы спецслужбы через систему оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) могли идентифицировать преступников и террористов, пояснил он.

Также законопроект о мессенджерах направлен на борьбу со спамом, заявил Жаров. По его словам, сейчас спам, который раньше распространялся в СМС, перешел в мессенджеры, и это также необходимо регулировать.

«У мессенджеров есть все признаки операторов связи: в них можно передавать сообщения, есть голосовая связь, зачастую видеосвязь. При этом тех обременений, которые несут на себе операторы связи и на сетях которых они присутствуют, они не имеют, то есть не платят налогов, не вкладываются в инфраструктуру. Вполне логично, что вводится корпоративное регулирование в отношении нового канала информации, точно так же, как было у традиционных операторов связи», — добавил глава Роскомнадзора.