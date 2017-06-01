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01.06.2017 13:47

Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам

Россия на государственном уровне не занимается хакерской деятельностью и не поддерживает хакеров. Об этом заявил 1 июня президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных агентств на Петербургском международном экономическом форуме.

«На государственном уровне мы никогда этим не занимаемся, вот что самое важное», — заявил президент, передает корреспондент РБК. Путин добавил, что хакеры не могут кардинально повлиять на ход предвыборной кампании в другом государстве. «Ничего это не ляжет на сознание избирателей, на сознание народа, никакая информация не повлияет на конечные итоги, конечные результаты», — подчеркнул президент.

В ходе предвыборной кампании в США в 2016 году были взломаны серверы Национального комитета Демократической партии, портал WikiLeaks после этого опубликовал переписку главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Власти США и сама Клинтон заявили, что за взломом могут стоять спецслужбы из России.

Источник: РБК


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