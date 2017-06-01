RBI приглашает в новые дома Петербурга, которые нужно увидеть своими глазами

Покупатели квартир в стройке ориентируются на 3D-визуализации и картинки в буклетах. Но только у самых ответственных застройщиков реальность в итоге не уступает заранее созданной картинке, а иногда даже превосходит ее.

В числе новостроек, сданных в Петербурге за последние полгода, – три проекта Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Один из них – Дом у Московского TIME на Заозерной улице. Если вы мечтаете жить в престижном Московском районе, недалеко от центра, в пяти минутах ходьбы от метро и Московского проспекта, вам определенно стоит заехать по этому адресу. Постойте у окна и оцените вид на оригинальный исторический памятник – газгольдер XIX века. Присядьте на скамейку во дворе, чтобы полюбоваться ландшафтным дизайном. Можно воспользоваться спортивным комплексом, выполнив пару упражнений. А если повезло с солнечной погодой, обязательно сверьте время по аналемматическим солнечным часам, которые установлены у входа в ЖК.

Еще один недавно сданный дом RBI – жилой комплекс на Пискаревском проспекте, 1, включающий дом «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы». Пока первые жители только привыкают к непревзойденным видам на Смольный собор, профессиональное сообщество уже оценило новый проект. Он был признан «Жилым комплексом года» экспертным жюри премии Urban Awards. А Всемирный клуб петербуржцев отметил уникальную архитектурную концепцию дома включением в Белую книгу Петербурга. Чтобы оценить новый жилой комплекс, можно и не быть его жителем или экспертом. Каждый может приехать, зайти в шоу-рум, оценить виды из окна и тишину внутри квартир (она достигается благодаря особым стеклопакетам с утолщенными стеклами). Можно проверить, насколько комфортны европейские лифты Schindler. Посидеть у фонтана во дворе. В общем, лучше увидеть все своими глазами и потрогать своими руками, чтобы убедиться: реальность круче картинки!

Еще один недавно сданный дом – жилой комплекс Green City на проспекте Александровской фермы. Каково это – быть жителем одного из самых «зеленых» и энергоэффективных жилых комплексов Петербурга? Приехав на просмотр квартиры, вы сможете на месте увидеть и оценить технические решения, благодаря которым Green City был награжден золотым сертификатом системы Green Zoom и серебряным дипломом премии Green Awards. Лучше один раз увидеть своими глазами, чем семь раз услышать!

Справка о Холдинге RBI