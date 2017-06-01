В Петербурге сильный ветер валит деревья

Погода в Петербурге в первый день лета стремительно портится. Сильный ветер повалил несколько деревьев, в Неве растет уровень воды, а очевидцы сообщают о прошедшем в Курортном районе граде.

Несколько деревьев упали на проспекте Науки и Елизарова, еще одна береза повредила машины на проспекте Художников. По информации синоптиков, скорость ветра сейчас — около 11 метров в секунду. Заметно поднялся уровень воды в Неве. По данным у пункта измерения Горный на Васильевском острове, в 11 утра он равнялся 41 см, показатель на 13:29 — 63 см.

Судя по карте сервиса Gismeteo, к двум часам дня в городе начнутся ливневые дожди. Как ранее писала «Фонтанка», на юге Северной столицы уже прошел град, который позже заметили и в Курортном районе.