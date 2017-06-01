Путин заявил о "хлещущей через край русофобии"

В беседе с главами информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) президент России Владимир Путин посетовал на то, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». Он предположил, что продолжаться это будет не бесконечно. «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал Путин 1 июня.

Глава государства объяснил, что русофобия выгодна тем, кто выступает за однополярный мир и пытается сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы. При этом президент отметил, что осознание контрпродуктивности такой политики уже приходит. «Мы совершенно точно видим определенные изменения ситуации, причем к лучшему. Надеюсь, эта тенденция сохранится», — сказал Путин.

Прокомментировал президент и обвинения в том, что российские хакеры вмешивались в избирательные кампании за рубежом. Глава государства выразил уверенность в том, что «никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране». При этом Путин заверил, что Россия не занимается хакерскими атаками на государственном уровне, а, наоборот, старается бороться с этим явлением.