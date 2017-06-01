Пятница в Петербурге будет дождливой и ненастной

Осадки и сильный ветер будут сопровождать второй день Международного экономического форума, предупреждает МЧС по Петербургу.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Гидрометеоцентр, 2 июня Северной столице стоит готовиться к дождю и порывам ветра, которые местами могут достичь 20 метров в секунду. При этом в городе обещают осадки, преимущественно в виде дождя. Воздух, как обещают синоптики, не прогреется днём выше 8-10 градусов.

В Северо-Западном управлении по гидрометеорологии «Фонтанке» объяснили, что за ухудшение погоды отвечает пришедший с Балтики циклон.

Между тем в четверг, когда осадков в прогнозе не наблюдалось, на юге Петербурга прошёл град. Его же позже заметили и в других районах города.

Сейчас в городе на Неве ветрено и прохладно, температура – 10 градусов тепла.