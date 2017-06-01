Сергей Карякин на ПМЭФ: США перекупает лучших шахматистов мира

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заявил, что конкуренция в его виде спорта резко выросла – в том числе, потому, что Соединенные Штаты Америки скупают сильнейших шахматистов. Кроме США, с Россией соперничают Украина, Армения, Азербайджан и другие страны.

Свое видение ситуации в мировых шахматах Карякин изложил в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» в ходе Петербургского международного экономического форума. По мнению гроссмейстера, после развала СССР бывшие республики стали конкурировать друг с другом, тогда как раньше доминировали в шахматах сообща. К тому же сборная США просто перекупает лучших шахматистов. Рейтинг сборной России выше, чем у Штатов, однако в последний раз команда выигрывала шахматную Олимпиаду в 2002 году. В 2016-м российская сборная с Карякиным в составе взяла бронзу, уступив США и Украине.

Сообщается, что некоторые участники форума смогут поучаствовать в сеансе одновременной игры, который дает Карякин. Это относится к тем, кто приобрел пакет участника уровня премиум.