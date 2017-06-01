«Зависимость Финляндии от России - миф»

Зависимость Финляндии от РФ и влияние санкций преувеличены. Так видит проблемы и перспективы развития отношений с Россией молодой министр внешней торговли Финляндии Кай Мюккянен, несколько лет проживший в Петербурге.

Депутат от партии "Национальная коалиция" Кай Мюккянен (Kai Mykkänen) занял должность министра по делам внешней торговли и развития Финляндии в возрасте 35 лет. За свою стремительную карьеру успел три года поработать помощником финского депутата в Европарламенте Александера Стубба, а затем в Петербурге был руководителем финансового отдела и специалистом подразделения Sampo банка. В 2011-м Мюккянен как эксперт по России занял должность помощника министра развития, а через год возглавил «Центральный союз деловой жизни Финляндии». В преддверии открывшегося 1 июня Петербургского международного экономического форума "Фонтанка.fi" поговорила с Каем Мюккяненом.

- Прежде всего, хотелось бы узнать, что заставило вас приехать на Петербургский международный экономический форум?

– Интересно услышать оценки экономического развития России. Я также в рамках форума встречаюсь со своими коллегами, с председателем экономической комиссии, вице-премьером Дмитрием Козаком. Мы обсудим актуальные торгово-экономические вопросы между нашими странами.

- Как, по-вашему, приход к власти Дональда Трампа в США влияет на мировую торговлю и торговлю Финляндии в частности?

– В политике президента Трампа можно заметить признаки протекционизма. Я надеюсь, что этот тренд не распространится в международной торговле, потому что замыкание внутреннего рынка только на себя и несправедливое покровительство в отношении собственных производителей, в конечном итоге, никому не принесут выгоды.

- Как вы оцениваете развитие российско-финской торговли в настоящий момент и в ближайшем будущем?

– Финские предприятия смотрят на перспективы развития [российского] рынка более позитивно. Тем не менее политика импортозамещения, когда в некоторых тендерах предпочтение отдаётся отечественным производителям, может препятствовать этой положительной тенденции.

- Какие сложности на данный момент существуют у финского бизнеса в России? Стоит ли ожидать новых инвестиций?

– Когда я вступил в должность министра, я был удивлён, обнаружив, что многие проблемы остались с тех пор, когда я жил в России около десяти лет назад: длительный процесс получения разрешений, изменчивые таможенные процедуры и так далее. Согласно опубликованному в апреле Барометру финско-российской торговли, бизнес финских компаний за последние полгода начал расти, хотя, конечно, существуют различия по секторам.

- В своём блоге вы пишете: "Из всех западных государств, учитывая и масштаб страны, у Финляндии – наибольшее количество контактов с российской элитой на всех уровнях, но лично тех людей, с которыми ведутся переговоры, мы обычно не знаем. Отношения с российским политическим руководством, администраций и бизнесом строятся весьма пассивно".

– По разным причинам зачастую у финнов гораздо меньше прямых контактов с Россией, чем, скажем, со Швецией или Германией. Это особенно касается моего поколения. Мы выросли в первые годы после распада СССР, когда взгляды многих резко обратились на Запад.

- Как Финляндия справляется с российскими санкциями и удалось ли достичь успеха в поиске новых торговых партнёров?

– В целом влияние санкций ЕС и российских контрсанкций на российско-финскую торговлю в конечном счёте невелико. Снижение объёмов торговли объясняется главным образом низким курсом рубля.

- Говоря о санкциях – у судоверфи Archtech Helsinki Shipyard из-за американских санкций существуют проблемы с переводом средств через финские банки. Вы получали какие-либо жалобы от ОСК?

– Я предпочитаю не комментировать дела конкретных компаний.

- Энергетическая независимость Финляндии от России – мечта или реалия будущего?

– Зависимость от России – больше миф, чем реальность. Самый главный источник энергии у Финляндии сейчас – отечественная древесина. Нефть и уголь при необходимости можно легко импортировать из других стран. Электричества у России мы в последнее время покупаем немного. Лишь газ получаем только из России, но его значение в энергетическом производстве Финляндии очень мало.

Полностью интервью читайте на "Фонтанке.fi"