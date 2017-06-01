Дело о взрыве на Кантемировской ушло в суд

В Санкт-Петербургский горсуд 1 июня поступило уголовное дело о взрыве на Кантемировской улице и попытке подрыва поста ДПС у Каменноостровского моста. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Фигурантами дела стали два молодых человека – Антон Головырцев и Николай Мотовилов. Оба были отправлены под стражу в конце 2015 года. На заседании по избранию меры пресечения Мотовилов заявил, что не причастен ни к каким преступлениям и виновным себя не считает. В свою очередь Голованцев отметил, что согласен пойти под арест. Молодых людей обвинили в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, взрыв на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта произошел 8 октября 2015 года. 66-летней женщине практически оторвало стопу, осколками посекло живот и голову.