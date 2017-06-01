Министр сельского хозяйства не смог назвать оптимальные сроки действия эмбарго

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отказался назвать сроки, в течение которых должно сохраниться продовольственное эмбарго, чтобы российские производители смогли нарастить и модернизировать производство и не опасаться иностранных конкурентов. "Не знаю", – ответил он на вопрос корреспондента "Фонтанки", заданный 1 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ранее, выступая на сессии, посвященной сельскому хозяйству, министр сообщил, что введение санкций и ответных мер стало шоком для рынка: производители поняли, что потеряли места на полках. Однако сейчас произошла революция в сознании потребителя, и, благодаря спросу на отечественное, российским производителям сельхозпродукции уже удалось занять "80% полок как в больших, так и маленьких магазинах". Следующим шагом должен стать экспорт. На внешние рынки, по мнению министра, может идти 40-50% продукции. "Сейчас это свинина, птица, зерно, сахар. Завтра – говядина, молочные продукты, фрукты, овощи. Насытим рынки и пойдем на экспорт. Доходы в страну не только нефтегазовые [должны быть]", – сказал он.

По словам Александра Ткачева, нужно "еще 10 лет, чтобы побороться за место под солнцем". Однако в кулуарах он уточнил, что речь не идет о сроке продления антисанкций.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено летом 2014 года как ответная мера против стран, объявивших санкции в отношении России. В конце 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что власти страны будут «как можно дольше» тянуть с отменой данных мер.