Полтавченко показали инвестиционные проекты Петербурга: Апраксин двор, Конюшенное ведомство, город-спутник «Южный», ВСД и колесо обозрения. Глава города был однозначен в комментариях: «Быстрее», и лишь единожды пожалел, что не может остаться подольше – поиграть.

В первый день экономического форума инвесторы петербургской площадки показали губернатору Северной столицы проекты, которые они намерены реализовать в городе: 25 спортивных центров, мусороперерабатывающий завод, газотурбинная установка, город-спутник «Южный», высотное колесо обозрения, творческий кластер Конюшенного ведомства, архитектурный проект Апраксина двора, ВСД и гостиничный комплекс на Приморском проспекте. Губернатору поочередно подсовывали то гирю, то экран с баскетбольным мячом, то радиоуправляемых роботов, чем заслужили его одобрение: «Остаться бы здесь поиграть», – под конец произнес он.

Осмотр стенда петербургских инвесторов чиновники Смольного начали c проекта развития Конюшенного ведомства. В 2015 году стало известно, что здание остается в собственности города, в нем решили разметить творческий кластер. Свою концепцию реконструкции предложило Георгию Полтавченко ООО «Тандем-Истейт» (дочка люксембургской компании партнера Геннадия Тимченко Владимира Пинчука) и 3s Development. Объем их инвестиций – 2,1 млрд рублей, срок реализации – 2018-2022 годы. В концепции запланировано 4 блока: творческий, выставочный, торговый и образовательный. Инвесторы назвали его местом привлечения креативной молодежи. На данный момент существует и другой концепт развития Конюшенного ведомства – как исключительно музейного комплекса. До конца месяца комитет по инвестициям проводит голосование среди жителей города, чтобы узнать их мнение о том, каким они хотят видеть этот комплекс. «Победит сильнейший», – многозначительно произнес губернатор, рассматривая зону сувенирных лавок, мастерские художников и променады.

Следующий проект представил губернатору «Ростелеком». Компания решила вложиться в несвойственную для себя сферу – пункты грузогабаритного контроля. Объем инвестиций – 2,5 млрд рублей для строительства 23 специальных пунктов. Взвешивать транспортные средства будут без остановки, в автоматическом режиме. Доход в бюджет города может составить 5 млрд рублей. «Надо бы побыстрее оформлять», – отметил Полтавченко.

Вложить 1 млрд рублей в строительство производственного кластера по переработке мусора в Каменке готово ООО «Автопарк 6 Спецтранс». «200 тысяч тонн в год, переработка во вторичное топливо. А еще у нас есть финские партнеры, которые готовы вкладываться в рекультивацию городских полигонов. Такой проект есть в Монако», – рисовали картинку инвесторы. «Сертификаты есть у вас на это все?»- угрюмо спросил губернатор. Бизнесмены закивали.

Показали губернатору и многострадальную трассу Восточного скоростного радиуса. «Трассировка проложена рядом с железной дорогой. Планируется построить мост через Неву, он там очень нужен», – рассказали чиновники о проекте, не упомянув, правда, о конфликтных ситуациях, связанных со сносом жилых домов в месте планируемого строительства. Надпись на стенде информировала: «Инвестор будет определен на основе конкурса». Спустя час губернатор подписал меморандум с главным претендентом – банком ВТБ.

Гостиничный комплекс со спортивным уклоном на Приморском, 83, губернатору решили показать сразу в действии: выдали планшет и предложили виртуально забросить мяч в баскетбольное кольцо. Полтавченко выполнил задание с первого раза, вызвав удивление у инвесторов, возможно, не знающих о баскетбольных интересах петербургского губернатора. Необычный отель с музеем спорта, фан-зонами и залами для конференций будет строить «Плаза лотус групп» (земельный участок уже выделен). Объем инвестиций – 12,8 млрд рублей до 2023 года, срок окупаемости – 8 лет.

Машину времени демонстрировали представители ИТМО: модель развития города-спутника «Южный», на экране предлагалось прокрутить курсор и перескочить через десятилетия.

А Becar Asset management group показали 170-метровое колесо обозрения, сейчас, по словам главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк, идет голосование, где этот аттракцион может появиться, один из возможных вариантов – парк 300-летия. В колесо бизнесмены готовы вложить до 9 млрд рублей и построить его к 2020 году.

Губернатор в основном молча реагировал на проекты, которые ему показывали. Иногда повторяя: «Быстрее», и было непонятно, то ли он призывает быстрее реализовывать проект, то ли быстрее двигаться с осмотром стендов, благо времени было мало.

Задержался Полтавченко в итоге только на двух площадках. Alex Fitnes (презентовал строительство 25 спортклубов) заинтересовали главу города гирей: спортивный инвентарь чиновнику буквально всучили и сказали держать, а затем выдали фото, на котором у губернатора неожиданно выросли огромные мускулы. У стенда института робототехники главе города вручили пульт управления роботом, который составляет карту местности во время езды. «Давай-давай, закатывай», – кричал Полтавченко бывший вице-губернатор, ныне депутат Госдумы Игорь Дивинский. Губернатор с интересом жал на кнопки и катал машину, проводя через препятствия и горки. «Эх, остаться бы здесь поиграть», – выдохнул он, отдал пульт управления и, как показалось со стороны, обреченно двинулся на встречу с главой Минпромторга.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»