Стадион для «Зенита» во Фрунзенском районе входит в планы Смольного

Футбольный стадион, участок под который ФК «Зенит» запросил у администрации Петербурга еще в 2013 году, может быть построен. В Смольном не забыли про просьбу и включили арену в Генплан.

Как сообщили «Фонтанке» в спорткомитете Смольного 1 июня, место под будущий стадион было выделено во Фрунзенском районе — 25 гектаров вдоль реки Волковки и Волковского канала, Шушарского ручья, с другой стороны ограниченных двумя полосами железной дороги. Это место расположено примерно в километре от станции метро «Купчино». Сейчас в зоне вероятной стройки, судя по «Яндекс.Картам», расположен большой гаражный массив.

По информации от чиновников, в 2015 году «Зенитом» была разработана концепция размещения детской футбольной школы, согласно которой там должны расположиться футбольный и баскетбольный манежи, игровые поля и другие спортивные объекты.

По данным «Фонтанки», проект предполагает вместимость стадиона до 40 тысяч зрителей и был задуман как поле для основного состава «Зенита», пока не было ясности с «Санкт-Петербург ареной».

В комитете «Фонтанку» заверили, что в проекте межевания территории, который разрабатывает Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга, учитывается размещение стадиона во Фрунзенском районе по концепции «Зенита».