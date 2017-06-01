ВТБ оплатит расширение зоны платной парковки в Петербурге

Президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 1 июня на площадке ПМЭФ-2017 договорились о развитии платных парковок в Северной столице.

Как передает корреспондент "Фонтанки", стороны подписали соглашение, в рамках которого банк готов вложить в расширение зоны паркования 4 млрд рублей.

Платные парковки появились в Петербурге несколько лет назад. Начали с исторической части города. За два года (с 2014 по 2016-й) в пилотную зону город вложил 300 миллионов рублей. В центре на 27 улицах (ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки) появились паркоматы, но окупить бюджетные затраты за эти годы не удалось – известно, что у оператора парковок нет законных оснований штрафовать нарушителей. Впрочем, в будущем МВД начнет предоставлять данные о владельцах машин. Вопрос уже обсуждается в Госдуме.

В перспективе чиновники обещали расширить платную зону в центре города, а также перекинуть ее на Петроградский и Адмиралтейский районы. В 2016 году конкурсы на проектирование объектов были признаны несостоявшимися, но от своих планов чиновники не отказываются – речь идет лишь об отсрочке.

Тогда общая емкость платных парковок превысит 50 тысяч машино-мест.