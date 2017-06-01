Десятки тысяч таксистов не вышли 1 июня на работу из-за запрета в РФ иностранных прав

С отменой с сегодняшнего дня действия иностранных водительских прав в РФ не смогли выехать на работу тысячи водителей; заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Вячеслав Лысаков.

"Те же таксисты, уже стоят машины сотнями, тысячами, зачем им выезжать – рисковать на штраф нарваться. А если маленькая компания, то ее руководителю тем более не по силам высокие штрафы", – сказал Лысаков (фракция "Единая Россия") "Интерфаксу" 1 июня.

Он напомнил, что "водители с иностранными правами сегодня не имеют права выезжать на дорогу, а за управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а для работодателя грозит 50 тысяч рублей штрафа".

Лысаков не исключает, что "коррупционная составляющая сейчас подпрыгнет, и в ряде регионов могут начать договариваться с ГАИ, чтобы те "закрывали глаза" на водителей с иностранными правами.

"Это проблема изначально правительства РФ в лице Минтранса и субъектов РФ, которые не создали материально-техническую базу для пересдачи прав. Для водителей грузовиков ведь должна быть грузовая площадка, а какая автошкола ее имеет?" – сказал первый зампред комитета.

По его словам, из-за большого числа водителей с иностранными правами, задействованных в сфере грузовых и пассажирских перевозок, включая такси, с вступлением в силу закона возникнут большие проблемы.

"Работа, на которой из-за невысокой зарплаты или слишком больших нагрузок возникают "кадровые дырки", которые закрыты нашими соседями. Таксистов, например, в Москве свыше 50 процентов из других стран. Счет на десятки тысяч. Проблемы возникнут, прежде всего, для наших граждан", – отметил парламентарий.

По словам Лысакова, кроме необходимости оперативно создать условия для пересдачи на права, следует оценить еще и готовность самих водителей быстро пройти пересдачу.

"По большей части нет претензий по качеству к водителям-иностранцам, но даже российского водителя, который уже 20 лет за рулем заставь сейчас пересдавать на права – это же надо знать все последние поправки в КоАП. Поэтому какой процент из водителей пересдаст – еще большой вопрос", – сказал депутат.

С 1 июня вступил в силу закон, запрещающий водителям ездить в России с иностранными водительскими удостоверениями. Поправки, которые могли бы отложить вступление этой нормы в силу еще на год – до 1 июня 2018 года, Дума принять не успела.