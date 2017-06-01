Мейксин: Бизнес просит не снимать санкции

Бизнес просит сохранить санкции как можно дольше, заявил в первый день Петербургского международного экономического форума – 2017 в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] глава смольнинского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

«Когда ввели санкции, «Фонтанка» цитировала мои слова о том, что «если бы санкции не ввели, их нужно было бы придумать», – заявил чиновник. – Ожидания оправдались. Есть консолидация бизнеса, органов управления, осознание … , что, кроме своих сил, рассчитывать не на кого. Международная кооперация – это миф, который был придуман. Динамика, которая сейчас есть и по поддержке, и по развитию производства – действительно [подтверждает] очень серьезный рывок. Если в прошлом году у нас открылось 12 новых производств, то в этом будет примерно 20. Это, в том числе, заслуга и санкционного режима, который подстегнул, в первую очередь, федеральные органы власти к мерам по поддержке».

«Для развития открылись те ниши, которых не было раньше, – добавил Мейксин. – Многие бизнесмены теперь говорят: «Дайте гарантию, чтобы санкции продлились как можно дольше». Понятно, что есть сложности, когда есть проблемы коммуникации между странами, но сейчас есть задел двигаться вперёд».

По словам чиновника, 20 новых предприятий появятся в самых разных отраслях городской экономики. В том числе в фармацевтической, в радиоэлектронике.

В интервью «Фонтанке» Максим Мейксин также рассказал о новых инвесторах Петербурга, стилевом решении оформления форума в этом году, гостях и неформальных ритуалах ПМЭФ-2017.

Петербургский международный экономический форум официально стартовал 1 июня. Его работа продлится 3 дня.