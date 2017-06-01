Мединский тушит свет для авторского кино

Минкульт анонсировал законопроект о пятимиллионных сборах для производителей кинофильмов. И российских тоже. Это конец авторскому и документальному кино, говорят эксперты.

Сам документ, переполошивший киносообщество, еще никто не видел. Но высказывания Владимира Мединского и главы Фонда кино Антона Малышева дали понять, что грядущие изменения заметно повлияют на репертуар российских кинотеатров. Стоимость прокатного удостоверения составляет всего 3500 рублей. Получается, что цена должна вырасти в 1428 раз. А платить такие деньги под силу далеко не всем.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 миллионов рублей, – цитирует министра культуры «Интерфакс». – Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 миллионов».

«Деньги будут возмещаться в порядке конкурса на получение господдержки в прокате», – со ссылкой на Антона Малышева добавляют СМИ.

Пять миллионов – сумма, может, и не большая для производителей комедий и блокбастеров, но губительная для тех, кто занимается авторским кино и документальным. Причем как по эту сторону российской границы, так и по ту. Ведь ленты того же Педро Альмодовара, Терренса Малика, Фатиха Акина и даже Вуди Аллена собирают лишь определенную часть зрителей и не приносят такого дохода.

Информация о том, что теперь Минкульт намерен собирать по пять миллионов (даже если временно) и с российских лент поставила в тупик даже тех, кто внимательно следил за обсуждением законопроекта и даже, казалось, участвовал в его разработке.

«Для меня это новость, и я, честно говоря, не понимаю, – признался генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. – Потому что мы обсуждали с Министерством культуры некий протекционизм для отечественного контента, для фильмов, производимых в России. Потому что с ними на совершенно другой конкурентной основе сегодня борются средненькие западные, то есть иностранный контент. Он передавливает за счет бренда. Поэтому мера была правильная. У меня был вопрос, почему именно пять миллионов, а не миллион или десять, экономисты должны были просчитать сумму. И была просьба министерства, чтобы эти средства шли в Фонд кино и выделялись на маркетинговую поддержку картин, которые выходят в прокат. Мы посчитали: если работу иностранных компаний на рынке таким образом отрегулировать, то Фонд кино получит около миллиарда рублей дополнительных средств, которые будут распределены для поддержки российского продукта».

При этом он пояснил, что сумма в пять миллионов, если платить ее действительно придется, окажется велика даже для «Ленфильма», что уж говорить о совсем небольших компаниях.

«Это очень большие деньги для российского кинематографа на сегодняшний день, – оценил Эдуард Пичугин. – Потому что ту же дебютную работу — 20-30 миллионов рублей – надо еще выпустить. Мы боремся за то, чтобы уменьшить расходы на печать копий, чтобы уйти от обязательства подавать их на пленке. Для нас даже миллион рублей дополнительных затрат — это очень много».

Реакция людей, знакомых с процессом изнутри, была однозначной.

«Добро пожаловать в мир российского кино. Бессмысленный и беспощадный, – написал в Фейсбуке кинокритик Антон Долин. – Не буду комментировать новую цену за прокатное удостоверение. Это самоубийственная мера, и я пока еще слабо надеюсь, что речь об очередном минкультовском троллинге. Потому что если это случится, всем кранты».

«Фонтанка» попросила министерство уточнить, как именно будет происходить процесс.

«Фонд кино будет компенсировать эту сумму создателям отечественных картин, подавшим соответствующую заявку, – ответили в пресс-службе. – Кроме того, прорабатывается механизм, с помощью которого компенсировать сумму обязательных отчислений будут и некоторым иностранным лентам. Речь идет о кинокартинах, обладающих высокой художественной ценностью. Предполагается, что отбирать такие фильмы будет специальная комиссия, созданная при Фонде кино».

«То есть прокатчики будут обращаться к чиновникам с заявлением о компенсации 5 миллионов рублей. А чиновники будут решать, кому 5 миллионов рублей дать, а кому нет, у кого фильм высокохудожественный, а у кого так себе, – отреагировал на нововведения продюсер Сэм Клебанов. – А теперь скажите, легко ли вам представить себе ситуацию, когда чиновник Фонда кино набирает у себя на телефоне число, например, "2,000,000", и показывает свой телефон прокатчику? Мне, например, совсем несложно».

При этом даже если Фонд кино будет гарантированно возвращать эти деньги всем российским производителям, это все равно создаст участникам рынка проблемы. В этом с Пичугиным солидарен глава «Лендока» Алексей Тельнов:

«Даже если они пообещают вернуть, кто будет замораживать свои средства, притом сумасшедшие, даже на два месяца, чтобы прокатать фильм бюджетом два миллиона? Только сумасшедший это сделает. Или это будет монополия нескольких контор на производство фильмов. Будет производиться три картины документальных и пять картин игровых, и каждая будет стоить миллиард. А всё остальное кино – «кина не будет».

По мнению Алексея Тельнова, введение комиссии, которая будет оценивать художественный уровень картин, означает создание монополии на производство и показ кино: свободное кино перестанет существовать. Как и авторское в принципе.

«Значит, нужно закрывать институты и всю эту индустрию, – заключил он. – А производители не знаю, что будут делать, — сериалы снимать если только».

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»