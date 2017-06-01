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01.06.2017 12:44

На Туристской мигрант побил полицейского

Общение иностранца с полицейскими в Петербурге закончилось уголовным делом.

Как сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета, вечером 29 мая двое сотрудников 25 отдела полиции прибыли по вызову в один из домов на Туристской улице, где покой жильцов нарушил 31-летний гражданин Молдавии. Мужчина угомониться не захотел и начал разговор с сотрудниками правоохранительных органов с оскорблений, а после перешел от слов к делу и несколько раз ударил ногой одного из участковых.

Против мигранта возбудили дело о насилии в отношении представителя власти. Он арестован.

 


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