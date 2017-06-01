ПМЭФ-2017: Глава «Порше» в России заявил о защите интеллектуальной собственности

Локализация производства, в том числе автомобильного, в России будет развиваться при соблюдении трех важных условий. Для этого необходима прозрачность законов, защита интеллектуальной собственности и диалог с властями разных уровней. Об этом во время ПМЭФ-2017 1 июня заявил председатель Ассоциации европейского бизнеса, директор ООО «Порше Руссалнд» Томас Штэрцель.

Он также отметил, что автопроизводители все чаще выступают за мягкое регулирование бизнеса. Более того, работа иностранных автомобильных компаний регулируется благодаря кодексу поведения, принятому еще четыре года назад.

Томас Штэрцель также заявил, что, несмотря на сложности, все больше европейских компаний готовы работать в России.

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