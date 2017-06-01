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01.06.2017 12:29

ПМЭФ-2017: Глава «Порше» в России заявил о защите интеллектуальной собственности

Локализация производства, в том числе автомобильного, в России будет развиваться при соблюдении трех важных условий. Для этого необходима прозрачность законов, защита интеллектуальной собственности и диалог с властями разных уровней. Об этом во время ПМЭФ-2017 1 июня заявил председатель Ассоциации европейского бизнеса, директор ООО «Порше Руссалнд» Томас Штэрцель.

Он также отметил, что автопроизводители все чаще выступают за мягкое регулирование бизнеса. Более того, работа иностранных автомобильных компаний регулируется благодаря кодексу поведения, принятому еще четыре года назад.

Томас Штэрцель также заявил, что, несмотря на сложности, все больше европейских компаний готовы работать в России.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
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