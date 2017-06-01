Артем Маневич откроет в Ленобласти производство строительных конструкций

Артем Маневич, сын бывшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича и инвестор долгостроя ГК «Город», откроет в Ленобласти производство строительных конструкций.

Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2017 подписано 1 июня между губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и возглавляемым Маневичем ООО «Комплексные строительные решения». Производственная площадка будет создана во Всеволожском районе.

По словам Дрозденко, сумма инвестиций компании в строительство завода составят 320 млн руб. «Задача соглашения- повысить конкурентоспособность в отрасли энергохозяйства, в том числе с ветроэлектрическими установками и объектами жилого фонда. Продукция, которая подлежит реализации, это железобетонные опоры, комплектующие для ветроэлектрических установок», — пояснил губернатор.

Отметим, в феврале стало известно о том, что в арбитраж поступил иск Сбербанка о личном банкротстве Маневича, контролирующего ХК «Эра» – инвестора ГК "Город", взаимодействующего с «Банком «Санкт-Петербург». Сбербанк пытается таким образом вернуть долг по кредитам, выданным принадлежащим ему ООО «ВЭСТ» и ООО «ВЭСТ-Капитал», по которым он выступает личным поручителем. Согласно документам на сайте суда, компания задолжала Сбербанку около 500 млн рублей. Не исключено, что, если начнется процедура личного банкротства Маневича, то доходы от всех его бизнесов могут уйти на погашение этих кредитов.