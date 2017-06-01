Алексей Кудрин вступился за бухгалтера режиссера Кирилла Серебренникова

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин, говоря во время дискуссии на ПМЭФ об административном давлении и нажиме на бизнес, обратился к ситуации вокруг «Седьмой студии». Кудрин не понял, зачем бухгалтера организации Нину Масляеву заключили под стражу.

«Зачем-то держат под арестом этого бухгалтера театра, притом что она никуда не сбежит, – сказал Кудрин. – Из-за этого падает уверенность бизнеса, цена ошибки становится слишком высока».

Ранее бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву обвинили в хищении 1,2 млн рублей. Следствие считает, что выделенные театральной компании Кирилла Серебренникова бюджетные деньги были похищены.