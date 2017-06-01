Миллиардер Дерипаска на ПМЭФ раскритиковал Набиуллину

Глава РУСАЛа Олег Дерипаска 1 июня во время дискуссии на одной из площадок ПМЭФ-2017 не оценил осторожную позицию Центробанка.

Бизнесмен не без обиды отметил, что при установившейся инфляции в 4 процента процентная ставка ЦБ не уменьшается и она в несколько раз выше.

Эльвира Набиуллина ответила миллиардеру, что "нам рано трубить победу". "Инфляция на уровне 4,1% продержалась пока всего один месяц", – говорит глава Центробанка России.