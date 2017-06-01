В жилом квартале NEWПИТЕР прошла церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей

В жилом квартале NEWПИТЕР прошла торжественная церемония посадки деревьев на бульваре Белых Ночей, в которой приняли участие все гости.

В результате было посажено 18 декоративно-лиственных деревьев: черемуха виргинская «Шуберт», береза повислая «Юнги», клен остролистный «Глобозум». Пешеходный бульвар станет украшением жилого квартала NEWПИТЕР и включит в себя прогулочную зону с разнообразными зонами отдыха – для детских игр, занятий спортом, массовых мероприятий, спокойного отдыха и т.д. Общая площадь благоустройства бульвара Белых ночей составит более 25 тысяч кв. метров. Он будет разделен на 2 части. В первой будет располагаться спортивная площадка для игры в мини-футбол, площадка для занятия уличным фитнесом и детская площадка, окруженная магазинами и кафе. Во второй части бульвара планируется создать площадь с амфитеатром, спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, променад и плодовый сад. Строительство бульвара уже началось: установлена входная стела, проложены инженерные сети, ведется устройство футбольного поля и озеленения.

В заключении мероприятия прошло торжественное открытие VII конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017». За семь лет проведения этот конкурс стал не просто состязанием в умении выполнить кирпичную кладку по предложенному заданию и за определенное время, он превратился в настоящую борьбу за звание лучшего специалиста и лучшей компании в кирпичном домостроении. Церемония награждения участников и победителей конкурса состоится сегодня в торжественной обстановке Дворце труда.

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