В жилом квартале NEWПИТЕР состоялась закладка памятной капсулы

В среду, 31 мая 2017 года, в преддверии 25-летия компании «Строительный трест» в жилом квартале NEWПИТЕР прошли торжественные мероприятия: состоялась закладка памятной капсулы с посланием потомкам в честь начала строительства первой общеобразовательной школы проекта на 550 мест, церемония посадки деревьев на бульваре Белых ночей, а также VII конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик-2017».

С приветственным словом к собравшимся выступил Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест»:

«11 июня компании «Строительный трест» исполнится 25 лет. За это время мы построили более 2 млн кв. метров жилья и продолжаем двигаться вперед, создавая такие масштабные проекты как NEWПИТЕР, наполненные всей необходимой инфраструктурой. Отмечу, что уже стало доброй традицией собираться на площадке жилого квартала NEWПИТЕР в конце мая. Сегодня мы с вами произведем закладку памятной капсулы в честь строительства первой школы проекта. Кроме этого, примем участие в благоустройстве «изюминки» нашего проекта – пешеходного бульвара Белых Ночей, на котором мы сейчас находимся. Уже совсем скоро бульвар откроет свои двери жителям комплекса. Кроме этого, сегодня, вот уже в шестой раз, мы принимаем на своей площадке профессиональный конкурс «Лучший каменщик». Данный конкурс особенно важен для нашей компании, поскольку позволяет нашим сотрудникам совершенствовать и подтверждать свое мастерство, соперничая с сотрудниками других компаний».

Как отметил на церемонии закладки школы заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, в Аннинском поселении работают ответственные застройщики и дома здесь появляются вместе с социальными объектами. Благодаря этому, здесь нет очередей ни в школы, ни в детские сады.

«Сейчас по программе «Социальные объекты в обмен на налоги» возводится уже три школы и 16 детских садов, всего в перспективе будет построено более 100 объектов», – рассказал Михаил Москвин.

В памятную капсулу вместе с посланием потомкам были заложены рисунки воспитанников детского сада – будущих учеников школы, которые были подготовлены специально к данному событию. В завершении церемонии закладки воспитанники детского сада запустили в небо сотни разноцветных воздушных шаров.

Церемония дала старт началу строительства общеобразовательной школы, которая будет построена по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». В здании школы будет располагаться 22 учебных класса, спортивный зал со всем необходимым оборудованием, просторный актовый зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. Школа рассчитана на 550 учеников, из которых 200 – учащиеся начальной школы. На пришкольной территории будет создано пять игровых площадок для отдыха детей разной возрастной категории, а также спортивная зона с универсальной площадкой для игры в настольный теннис и школьным стадионом с беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину и полосой препятствий. Планируемый срок открытия учебного заведения – 2019 год.

Справка о компании АО «Строительный трест»

