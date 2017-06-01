Алексей Кудрин: Все стратегии роста в России исполняются максимум на 40%

Все разработанные на сегодняшний день стратегии экономического развития выполнялись менее чем наполовину. По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, это отражает эффективность государственного планирования.

Как рассказал 1 июня в ходе ПМЭФ-2017 заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, этот уровень держится с нулевых годов, в которые он вместе с нынешним главой Сбербанка Германом Грефом разрабатывал "Стратегию-2010". Затем были "Стратегия-2020" и президентские указы, которые также несут в себе зерно стратегического планирования. Все наработки выполняются примерно на 40%.

В начале недели на совещании в Кремле Алексей Кудрин в качестве главы Центра стратегических разработок и бизнес-омбудсмен Борис Титов, от имени Столыпинского клуба, официально представили текущие версии своих разработок по программам реформ на 2018-2024 годы.