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01.06.2017 12:06

Linkedin может вернуться в РФ осенью

Новые владельцы соцсети Linkedin могут захотеть вернуть компанию на российский рынок осенью этого года, полагает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Насколько я знаю, все организационные процедуры (по продаже Linkedin корпорации Misrosoft – ИФ) будут завершены к осени. И вот именно тогда, видимо, новый владелец компании Linkedin будет принимать окончательное решение, локализуется ли он в России или нет", – сказал журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума 1 июня.

Он сообщил, что располагает информацией, что в полных правах на соцсеть компания Microsoft окажется именно к осени.

На сегодняшний день никаких отношений между ведомством и данной соцсетью нет, так как Linkedin не стала соблюдать российское законодательство о локализации данных пользователей в России.

Таганский суд Москвы 4 августа 2016 года удовлетворил требование Роскомнадзора о внесении LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, обжаловать это решение компании не удалось. 17 ноября российские операторы по требованию регулятора начали блокировку сайта соцсети.

LinkedIn была заблокирована, поскольку Роскомнадзор не получил от соцсети информации о локализации соцсетью персональных данных россиян на территории РФ.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

Источник: "Интерфакс"


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