Минфин России обижается на Всемирный банк

Глава Минфина Антон Силуанов уверен, что Россия может изменить свои позиции в рейтинге, который регулярно представляют эксперты Всемирного банка. Об этом министр заявил 1 июня во время панельной дискуссии на ПМЭФ-2017.

"Если бы вы были к нам объективнее, то Россия по показателям экономического развития вошла бы в 20-ку, а не занимала, как сейчас, 40-е место", – с улыбкой обратился Силуанов к главному исполнительному директору Группы Всемирного банка Кристалине Георгиевой.

Эксперт ВБ парировала шуткой: "Мы это слышим во всех странах".

Аналитик ВБ напомнила, что по индексу банка Россия в 2012 году занимала куда худшие позиции – 120-ю строчку. В 2016 году конкурентоспособность страны улучшилась, что и было отражено в рейтинге – уже 40-е место.

Напомним, WORLD Bank в мае опубликовал очередной доклад об экономике России. Эксперты ВБ уверены в том, что с 2017 года страна может начать путь от рецессии к восстановлению экономического роста.