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01.06.2017 11:56

Глава "Ростелекома": Технологии поисковика "Спутник" можно использовать для предсказания погоды

Технологии национального поисковика "Спутник" могут использоваться для предсказания погоды. Об этом сообщил 1 июня в ходе Петербургского международного экономического форума глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Рассказывая о стратегии развития компании, он отметил, что "Ростелеком" видит себя как провайдер цифровых платформ, которые позволяют собирать и анализировать большие данные. По словам Михаила Осеевского, на передовой таких технологий находятся компании в области нефтегазодобычи, энергетики и сельского хозяйства.

В решениях для таких компаний и может пригодиться  в том числе опыт "Спутника". "Вы набираете "прогноз урожайности пшеницы в Австралии" и получаете набор информации. Дальше нужно сохранить и обработать", – пояснил глава "Ростелекома".

Напомним, компания «Ростелеком» презентовала национальный поисковик «Спутник» на ПМЭФ-2014. Предполагалось, что с его помощью пользователи будут получать в выдаче «только проверенный контент, на базе достоверных и официальных источников». Однако в мае 2017 года «Ростелеком» признался, что попытка создания госпоисковика была неудачной, и теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи. Как один из вариантов – работа с «большими данными».  Первоначальные инвестиции в проект "Спутник" составили $20 млн, общие вложения «Ростелеком» не раскрывает.

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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