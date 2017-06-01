Кудрин: В России нужно открыть 150 университетов по подобию Политеха

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин 1-го июня, в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что России необходимо в 10 раз увеличить число передовых университетов, работающих с технологами и заказчиками. В качестве примера Кудрин привел Санкт-Петербургский Политехнический университет, выполняющий заказы крупнейших мировых заказчиков.

По словам экс-министра финансов, всего таких ВУЗов должно быть около 150 – при 20 городах-миллионниках и крупных агломерациях в России.

Сейчас университеты вынуждены рассчитывать именно на государственное финансирование, так как в России не хватает развитых эндаумент-фондов, а бизнес мало вкладывает в НИОКР, отметил Кудрин.