У компании LEGENDA новый ключевой партнер

В рамках партнерского сотрудничества для покупателей smart-квартир от компании LEGENDA «Россельхозбанк» предлагает специальные условия ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой.

Теперь ставка по ипотечному кредиту снижена до 10,25%. Согласно условиям программы, величина первоначального взноса должна быть не ниже 20% от общей стоимости выбранной недвижимости. Максимальная сумма кредита, который выдается на срок до 30 лет, составляет 20 млн. рублей.

На сегодняшний день у компании LEGENDA 10 банков-партнеров. Помимо «Россельзхозбанка» среди ключевых партнеров застройщика, которые предлагают максимально привлекательные ипотечные программы клиентам компании, – ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и «ВТБ24».

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development