Алексей Кудрин: России нужна новая внешняя политика

Заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин заявил, что для экономического роста России нужна новая внешняя политика. Объемы несырьевого экспорта из страны падают.

По словам Кудрина, который 1-го июня выступает на Петербургском экономическом форуме, ранее объемы несырьевого экспорта достигали 140 млрд долларов, сейчас – только 109 млрд. Главное, в чем отечественный экспорт уступает европейскому, – малая доля зон преференциальной торговли с меньшими тарифами, пошлинами и т.п. Сейчас, без учета СНГ, на них приходится лишь 1%, за 6 лет планируется нарастить эту долю до 20%, притом что вокруг США около 40% торговли вписывается именно в преференциальные соглашения.

Ранее участники профильных сессий говорили о том, что в мире заметна тенденция к протекционизму. Кудрин назвал это попыткой переварить уже накопленное и осмотреться и отметил, что все страны будут наращивать свои торговые связи.