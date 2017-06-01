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01.06.2017 11:26

Группа «Эталон», построившая «ЭкспоФорум», примет участие в ПМЭФ-2017

Группа «Эталон», построившая «ЭкспоФорум», примет участие в ПМЭФ-2017
«Эталон»

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе – брендом «Эталон-Инвест», в очередной раз примет участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.

Второй год подряд ПМЭФ будет проходить в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум», генеральным подрядчиком строительства которого выступало «Эталон ЛенСпецСМУ», входящее в Группу «Эталон». При строительстве КВЦ «ЭкспоФорум» Компания применила ряд уникальных для России технологий и инженерных решений.

Участники ПМЭФ-2016 по достоинству оценили современную и высокотехнологичную площадку, не имеющую аналогов в Северной столице: генеральный директор АО «Эталон ЛенСпецСМУ», вице-президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина получил благодарственное письмо от Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в подготовку и проведение XX Петербургского Международного Экономического Форума.

Группа «Эталон» станет участником ПМЭФ и в этом году. Руководство и представители Компании планируют принять участие в ряде встреч и обсуждений в рамках Форума и представить крупнейший проект Группы в её Петербургском портфеле – квартал «Галактика».

Справка о ГК «Эталон»
 


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Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, представленная в Санкт-Петербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», в Московском регионе - брендом «Эталон-Инвест», в примет участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме.
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В продажу вышла последняя секция проекта ЖК «ЗимаЛето» от Setl City - корпус 4 секция 2. На выбор представлены студии, одно- и двухкомнатные квартиры с живописными видами на Большую Охту и прогулочную зону вдоль реки.
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