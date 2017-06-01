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01.06.2017 11:26

Игорь Щеголев на ПМЭФ: С принятием закона о "больших данных" торопиться не надо

Сроки принятия закона о "больших данных" пока не определены. Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Щеголев 1 июня в ходе Петербургского международного экономического форума. "Примем как получится, торопиться не надо", – сказал он, отвечая на вопрос "Фонтанки".

Ранее, выступая на сессии, посвященной проблеме "больших данных", Игорь Щеголев высказался за регулирование применения данной технологии. По его словам, не уделяя должного внимания защите своих данных, мы можем остаться "в роли индейцев, у которых забрали всю землю за стеклянные бусы".  В качестве примера он привел банк, который продавал данные о транзакциях своих клиентов крупной сетевой компании. Он также подчеркнул, что революция в области больших данных носит не только технологический, но и нравственный характер.

Ксения Потеева

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Необходимость законодательного регулирования сбора и иcпользования пользовательских данных также поддержал глава Роскомнадзора Александр Жаров. В своем выступлении на ПМЭФ он подчеркнул, что пока в международном и российском законодательстве нет понятия "больших данных". При этом соблюдение права на неприкосновенность частной жизни в связи с развитием этой технологии стоит достаточно остро, считает он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает с участниками телекоммуникационного рынка закон или поправки, регламентирующие процесс работы с «большими данными».

 

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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