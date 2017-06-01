Тульский пряник войдет в бортовое меню Аэрофлота

В присутствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина и генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялась торжественная церемония подписания договора между Тульской кондитерской фабрикой «Ясная Поляна» и компанией «Аэромар», которая является поставщиком бортового питания для ведущей российской авиакомпании.

Согласно договору, в меню Аэрофлота, которое признано одним из лучших в мировой пассажирской авиации, войдет традиционное русское лакомство – тульский пряник.

Бортовое меню Аэрофлота, в составлении которого принимают участие шеф-повара с мировым именем, в последнее время существенно обновляется и пополняется блюдами русской кухни. Вводится отдельное питание – «Русское», которое будет предлагаться на рейсах из Москвы.

Тому же тренду соответствует идея широко представить на борту рейсов Аэрофлота тульский пряник. На конкурсной основе компания «Аэромар» отобрала поставщика из Тульской области, который оптимально соответствовал предъявляемым требованиям.

Нововведение появится на рейсах Аэрофлота с 1 июня в рамках очередного обновления бортового меню. Тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом Аэрофлота станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от трёх часов полета из Москвы.

Договор призван способствовать укреплению бренда Аэрофлота как национального авиаперевозчика и Тульской области как уникального российского региона – производителя ряда видов продукции, которые получили всемирную известность и исторически ассоциируются с Россией.

«Мы гордимся тем, что один из символов нашей области – тульский пряник – отныне будет представлен на рейсах Аэрофлота, – подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин. – Для региона партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией – это объёмный и стабильный заказ на тульские кондитерские изделия и большой вклад в сохранение наших старинных традиций. Благодарю руководство авиакомпании за поддержку отечественного производителя и новый старт в сотрудничестве с нашей областью. Для нас важно, что тульская продукция будет известна не только в России, но и во всем мире».