Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб основного состава "Зенита"

Игорь Симутенков, в течение двух последних лет возглавлявший молодежный состав, продолжит работу в качестве помощника главного тренера петербургского «Зенита», сообщает сайт клуба 1 июня. Вместе с «Зенитом»-м специалист выиграл бронзовые медали в сезоне-2016/17.

Симутенков присоединился к «Зениту» 1 января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Спаллетти и Виллаш-Боаша трижды выигрывал золотые медали чемпионата России и Кубок России.

Ему на смену придет рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с молодежным составом клуба.

Давыдов выступал за сине-бело-голубых с 1975 по 1988 год и в 1997-м; в качестве главного тренера «Зенита» в 1999-м он завоевал с командой Кубок России, а в 2009-м — бронзовые медали чемпионата.