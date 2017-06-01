ВЦИОМ: Современных детей наказывают нравоучениями

Самым распространенным способом донести до ребенка, что он не прав, являются нравоучения. Ремень и шлепки родители стараются больше не использовать.

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения 1 июня, в День защиты детей, современные родители реже используют телесные наказания, нежели их собственные мамы и папы. Опрос, приуроченный к 1 июня, показал, что ремень в качестве наказания используют лишь 12% опрошенных, тогда как к ним самим этот метод воспитания применялся в 33% случаев.

Шлепки и подзатыльники и сегодня могут получить дети 27% респондентов, тогда как их самих в такой ситуации оказывалось на 10% больше. Также нынче не популярно лишать школьников карманных денег — так делают только 13% родителей. Вероятно, это связано с тем, что и самих родителей редко наказывали подобным образом — положительный ответ дали всего 15% опрошенных.

Ставили в угол 49% опрошенных и 29% применяют этот метод на своих детях. 43% современных родителей за проступки лишают отпрысков возможности пользоваться компьютером, за неимением подобной техники их самих так никто не наказывал.

А вот традиция оставлять детей без просмотра телевизора, прослушивания музыки и прогулок сохраняет позиции — так наказывали и современных детей и их родителей примерно в 50% случаев. Наставления и нравоучения также остаются самым популярным методом наказания уже несколько десятков лет — так делали и делают 80% родителей.

Международный День защиты детей отмечается в мире с 1949 года. В Петербурге уже несколько лет к этому празднику приурочена акция «Белый цветок», купив который горожане и гости города могут помочь маленьким пациентам онкологических клиник.