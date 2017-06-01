Глава ОКР нашел политические мотивы в попытках отстранить сборную от ОИ-2018

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал преступлением попытки политизировать спорт. Он считает, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований лишает эти соревнования интереса и смысла.

"Пытаться сделать из спорта политическое оружие – преступление", – сказал Жуков, выступая 1 июня на Петербургском экономическом форуме.

Он отметил, что в попытках отстранить российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане "нет здравого смысла, можно увидеть только политические мотивы", поскольку допинг-тестирование в России уже два года осуществляют иностранные организации.

"Если предположить, что не будет выступать российская сборная, мир не увидит хоккея, в фигурном катании – Медведеву, не буду перечислять других, – это лишает спортивные соревнования интереса, смысла", – подчеркнул Жуков.

По его мнению, принцип коллективной ответственности в спорте – "нонсенс". "Как можно отстранять тех, кто не нарушал?" – недоумевает Жуков.

Он также подчеркнул, что считает абсолютно недопустимым давление на международные организации с призывами отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр.