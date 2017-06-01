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01.06.2017 11:19
ПМЭФ-2017: Пафосная тусовка или реальные дела?
В первый день работы Петербургского экономического форума Венера Галеева пытается выяснить, что такое ПМЭФ-2017: пафосная тусовка или "площадка реальных дел"? Об этом корреспондент "Фонтанки" в прямом эфире расспрашивает главу Комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина.
Что происходит на ПМЭФ-2017 прямо сейчас и чего ждут от форума городские власти, узнаем у корреспондента "Фонтанки" Венеры Галеевой, которая в прямом эфире пообщалась с главой Комитета по промышленной политике и инновациям Максимом Мейксиным.
В частности, глава Комитета по промышленной политике Максим Мейксин заявил в прямом эфире, что бизнес просит сохранить санкции как можно дольше. Также он сообщил о том, что выставленный на форуме макет стадиона на Крестовском острове, в отличие от самой постройки, был смонтирован очень быстро:
Аудиоподкаст эфира:
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