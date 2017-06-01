СМИ узнали о планах создания второго лоукостера в России

В России может появиться новая бюджетная авиакомпания с иностранным участием.

Об этом в четверг, 1 июня, пишет газета «Коммерсантъ».

Как рассказали изданию несколько источников на рынке авиаперевозок, российские бизнесмены провели переговоры по данному поводу с рядом зарубежных лоукостеров: Air Asia (Малайзия), Wizz Air (Венгрия), Pegasus Airlines (Турция) и другими. Эта тема обсуждалась и с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В организации от комментариев отказались.

Предполагается, что новый перевозчик будет создан на базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта (то есть с правом на полеты). Он будет выполнять рейсы из крупных региональных аэропортов. Речь, в частности, идет о петербургском Пулково.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме», — заявил один из собеседников газеты.

Новости о создании лоукостера появились на фоне роста объема пассажирских авиаперевозок в России. За январь — апрель текущего года этот показатель увеличился почти на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2016-го, до 27,1 миллиона человек.

В настоящее время в стране действует единственный полноценный лоукостер — «Победа». Перевозчик входит в группу «Аэрофлот», он был создан в сентябре 2014 года. «Победа» базируется в московском аэропорту Внуково.