В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам

Уголовный розыск Московского района за пару часов задержал гражданина Таджикистана, напавшего на петербурженку. Следствие тут же вменило ему разбой. На скорость работы полицейских повлияло видео, которое «Фонтанке» также скопировал один из жильцов дома, где было совершено нападение.

По информации нашего издания, около шести часов вечера 31 мая в парадной дома №36, корпус 3, по улице Типанова мигрант напал на 41-летнюю петербурженку. Он дождался жертву на лестничной площадке и под угрозой ножа пытался завести в ее же квартиру. Случайно оказавшийся рядом сосед попытался защитить знакомую. Как видно и слышно на видеозаписи, молодой человек, стараясь удержать соседку, убеждает преступника: «Ты же это под камерами делаешь! Прямо под камерами!». Однако это еще больше разозлило мигранта, и он потащил лежащую женщину по ступенькам.

В результате мужчина петербурженку отпустил, но отобрал сумку с банковской картой, телефоном и 16 тысячами рублей.

По данным «Фонтанки», именно эта видеозапись придала скорости сотрудникам 51 отдела полиции и оперативникам отдела уголовного розыска Московского района. И около десятка полицейских перекрыли возможные места пребывания злоумышленника.

Так что к ночи 27-летний гражданин Таджикистана уже находился в камере, задержанный Следственным управлением УМВД по Московскому району по подозрению в совершении разбоя.