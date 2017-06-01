В Московском районе мигрант с ножом таскал женщину по ступенькам
По информации нашего издания, около шести часов вечера 31 мая в парадной дома №36, корпус 3, по улице Типанова мигрант напал на 41-летнюю петербурженку. Он дождался жертву на лестничной площадке и под угрозой ножа пытался завести в ее же квартиру. Случайно оказавшийся рядом сосед попытался защитить знакомую. Как видно и слышно на видеозаписи, молодой человек, стараясь удержать соседку, убеждает преступника: «Ты же это под камерами делаешь! Прямо под камерами!». Однако это еще больше разозлило мигранта, и он потащил лежащую женщину по ступенькам.
В результате мужчина петербурженку отпустил, но отобрал сумку с банковской картой, телефоном и 16 тысячами рублей.
По данным «Фонтанки», именно эта видеозапись придала скорости сотрудникам 51 отдела полиции и оперативникам отдела уголовного розыска Московского района. И около десятка полицейских перекрыли возможные места пребывания злоумышленника.
Так что к ночи 27-летний гражданин Таджикистана уже находился в камере, задержанный Следственным управлением УМВД по Московскому району по подозрению в совершении разбоя.