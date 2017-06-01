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01.06.2017 10:31

Евролига не подтвердила на 100 % проведение Финала четырех - 2019 в России

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу не смог подтвердить, что решение о проведении баскетбольного Финала четырех 2019 года в Москве принято окончательно. Он надеется на появление большей конкретики уже после лета. 

Свое заявление Бартомеу сделал в ходе Международного экономического форума в Петербурге. Ранее сообщалось, что на форуме объявят о проведении Финала четырех-2019 года в Москве на «ВТБ Арене парк». По словам руководителя проекта Андрея Перегудова, соответствующий меморандум будет подписан 1 июня. Бартомеу, в свою очередь, отметил, что он испытывает большой оптимизм в отношении этих планов, однако вопрос проведения таких мероприятий очень сложен, что и показал последний финал в Стамбуле. 

Последний раз Финал четырех прошел в России в 2005 году – в московском спорткомплексе «Олимпийский». Тогда победу одержал «Маккаби».

Между тем, Жорди Бартомеу и Андрей Перегудов подписали меморандум о проведении Финала четырех 2019 года в Москве. Полноценный договор будет подписан после всех необходимых согласований. Как рассказал Андрей Перегудов корреспонденту «Фонтанки», турнир в Стамбуле оказался достаточно сложным, так что Евролиге надо «отдохнуть» перед принятием окончательного решения. Стоимость покупки прав не разглашается, однако, по словам Перегудова, это «сумма с шестью нулями». При этом пример аналогичного турнира в Берлине показывает, что на двухдневное соревнование может приезжать до миллиона зрителей.

 

Справка:

Международный экономический форум продлится в Северной столице РФ до 3 июня. Он соберет на своей площадке мировую бизнес-элиту.


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