Евролига не подтвердила на 100 % проведение Финала четырех - 2019 в России

Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу не смог подтвердить, что решение о проведении баскетбольного Финала четырех 2019 года в Москве принято окончательно. Он надеется на появление большей конкретики уже после лета.

Свое заявление Бартомеу сделал в ходе Международного экономического форума в Петербурге. Ранее сообщалось, что на форуме объявят о проведении Финала четырех-2019 года в Москве на «ВТБ Арене парк». По словам руководителя проекта Андрея Перегудова, соответствующий меморандум будет подписан 1 июня. Бартомеу, в свою очередь, отметил, что он испытывает большой оптимизм в отношении этих планов, однако вопрос проведения таких мероприятий очень сложен, что и показал последний финал в Стамбуле.

Последний раз Финал четырех прошел в России в 2005 году – в московском спорткомплексе «Олимпийский». Тогда победу одержал «Маккаби».

Между тем, Жорди Бартомеу и Андрей Перегудов подписали меморандум о проведении Финала четырех 2019 года в Москве. Полноценный договор будет подписан после всех необходимых согласований. Как рассказал Андрей Перегудов корреспонденту «Фонтанки», турнир в Стамбуле оказался достаточно сложным, так что Евролиге надо «отдохнуть» перед принятием окончательного решения. Стоимость покупки прав не разглашается, однако, по словам Перегудова, это «сумма с шестью нулями». При этом пример аналогичного турнира в Берлине показывает, что на двухдневное соревнование может приезжать до миллиона зрителей.