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01.06.2017 10:33

ПМЭФ: Руководитель российского «Рено» рассказал, зачем нужна поддержка государства

Автопроизводители России должны буквально за несколько лет сделать то же, что их коллеги из-за рубежа проходили на протяжении десятилетий. Именно из-за этого предприятиям столь необходима поддержка государства. Об этом во время ПМЭФ-2017 заявил глава Renault в России Андрей Панков.

Топ-менеджер добавил, что видит задачу в экспорте и продвижении бренда «сделано в России». И отметил, что продукция «Рено», экспортируемая в другие страны из нашей, сейчас на 70 процентов полностью состоит из отечественных компонентов.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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SPOT
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Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
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«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
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