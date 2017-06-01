ПМЭФ: Руководитель российского «Рено» рассказал, зачем нужна поддержка государства

Автопроизводители России должны буквально за несколько лет сделать то же, что их коллеги из-за рубежа проходили на протяжении десятилетий. Именно из-за этого предприятиям столь необходима поддержка государства. Об этом во время ПМЭФ-2017 заявил глава Renault в России Андрей Панков.

Топ-менеджер добавил, что видит задачу в экспорте и продвижении бренда «сделано в России». И отметил, что продукция «Рено», экспортируемая в другие страны из нашей, сейчас на 70 процентов полностью состоит из отечественных компонентов.

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