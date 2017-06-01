Эксперт Intel на ПМЭФ: Россия может выиграть мундиаль с помощью технологий "больших данных"

Россия может выиграть чемпионат мира по футболу с помощью технологий "больших данных". Такое заявление сделал 1 июня в ходе Петербургского международного экономического форума Скотт Оверсон, генеральный директор бизнес-группы "Решения для индустриального сектора экономики" региона Европа, Ближний Восток и Африка Intel.

Эксперт привел в пример английскую команду, которая смогла с помощью анализа больших данных снизить количество травм и болезней игроков. Отвечая на вопрос модератора, сможет ли Россия, используя этот опыт, выиграть чемпионат мира по футболу 2018 года, Скотт Оверсон ответил: "Все возможно".